Avaliada em R$ 80 mil, égua de atleta cearense de hipismo é furtada no Eusébio

Havana, como é chamada a égua, está grávida e em vias próximas do parto. Ela foi furtada em um terreno no bairro Coaçu, no Eusébio, onde foi levada para ter os filhotes. A família tem grande apego afetivo pelo animal