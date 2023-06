Zverev vence Dimitrov e vai às quartas de final de Roland Garros

A edição de 2023 de Roland Garros é um ressurgimento para o alemão no circuito. No ano passado, ele sofreu uma grave lesão no tornozelo direito quando disputava a semifinal do Grand Slam parisiense

O alemão Alexander Zverev, ex-número 2 do mundo e atualmente 27º no ranking da ATP, se classificou para as quartas de final do torneio de Roland Garros ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov (29º) nesta segunda-feira (5).

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-4, 6-3, em duas horas e 17 minutos.

A edição de 2023 de Roland Garros é um ressurgimento para o alemão no circuito. No ano passado, ele sofreu uma grave lesão no tornozelo direito quando disputava a semifinal do Grand Slam parisiense com o espanhol Rafael Nadal e ficou longe das quadras pelo resto da temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É extraordinário jogar como estou jogando neste momento, estou muito feliz por isso. Estou de volta às quartas de final de Roland Garros, é incrível", comemorou Zverev.

"Espero que mais coisas boas estejam por vir. Agora que estou aqui, não quero ir embora", acrescentou.

Esta é a primeira vez desde seu retorno ao circuito que Zverev vence quatro jogos consecutivos em um torneio.

Seu próximo adversário será o argentino Tomás Etcheverry (46º), que bateu o japonês Yoshihito Nishioka (33º), algoz do brasileiro Thiago Wild na terceira rodada.

Etcheverry fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (10-8), 6-0 e 6-1, em duas horas e quatro minutos.

"Não posso acreditar, é um sonho que se tornou realidade", disse o primeiro argentino a chegar às quartas em Paris desde que Diego Schwartzman alcançou as semifinais em 2020.