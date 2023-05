Cearense Thiago Monteiro é eliminado por alemão em estreia em Roland Garros

O tenista cearense Thiago Monteiro foi eliminado na estreia em Roland Garros, nesta terça-feira, 30, após ser derrotado pelo alemão Yannick Hanfmann por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 7/5, 6/7, 6/7 e 6/4. Natural de Fortaleza, o atleta é o brasileiro mais bem ranqueado no circuito mundial de tênis, na 98ª posição.

O adversário do cearense é o 65º colocado do ranking. Yannick Hanfmann garantiu vaga em Roland Garros como "lucky loser" ao herdar a vaga de outro tenista por desistência. No qualifying da competição, ele havia perdido para o sueco Elias Ymer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Dia histórico para o tênis brasileiro

Apesar da eliminação do cearense, o tênis brasileiro tem muitos motivos para celebrar esta terça-feira histórica para a modalidade no país. O paranaense Thiago Wild despachou o top-2 do mundo, o russo Daniil Medvedev, em Roland Garros.

O tenista brasileira fez a grande atuação de sua carreira para superar o competente russo por 3 sets a 2, com parciais 7/6, 6/7, 2/6, 6/3 e 6/4. O duelo durou 4h15min.

Medvedev chegou a Paris nove dias depois de ter sido campeão do Masters 1000 de Roma, seu primeiro título no saibro, superfície em que sempre teve dificuldades.

Antes de superar o top-2 do mundo, Thiago Wild nunca havia vencido uma partida de Grand Slam na carreira. Ele é o 172º do ranking.