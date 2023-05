Colégio Espaço Aberto realiza 20ª edição dos Jogos Internos em 2023

A próxima semana será agitada para os alunos do Colégio Espaço Aberto. Entre os dias 8 e 15 de maio, os estudantes terão uma maratona de competições esportivas para desfrutar durante a 20ª edição dos Jogos Internos da instituição educacional.

Ao todo, serão 10 modalidades disponíveis: futsal, vôlei, basquete, carimba, basquete 3x3, futmesa, tênis de mesa, damas, xadrez e natação. As competições acontecerão de forma simultânea nas sedes do Cocó e Dom Luís, a partir das 17 horas de cada dia de competição.

Neste sábado, 6, ocorreu a Solenidade da Abertura dos Jogos no Centro Universitário Estácio - Via Corpvs. No evento, além de alunos, familiares e professores, também se fez presente personalidades do cenário local esportivo, como Thales Braga, presidente do Fortaleza Basquete Cearense, Felipe Ribeiro, ex-jogador de basquete, e membros da equipe de vôlei da Rede Cuca.

Durante a cerimônia, algumas atividades foram realizadas, como gincanas e competições de carimba e natação. O professor Lourenço Corrêa, ex-supervisor esportivo do Colégio Espaço Aberto, foi homenageado na ocasião.

Na inscrição das turmas para as competições, que foram separados por idade e turno (manhã ou tarde), não faltou criatividade nos nomes. Entre os times, há elencos como “Sete Anões”, “Sextou”, “Os cachorros molhados” e “Os Smurfs”.