Fortaleza BC perde para o União Corinthians e está fora do playoff do NBB

O Carcalaion encerrou sua participação na fase de grupos fora do G-12 e, por isso, está fora dos playoffs do torneio nacional. Derrota para o União Corinthians aconteceu no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS)

A saga do Fortaleza BC em busca do playoff do NBB acabou e o desfecho não foi positivo. O Carcalaion entrou em quadra contra o já eliminado União Corinthians dependendo apenas de si para garantir a classificação, mas não conseguiu ser competente para vencer o decisivo duelo e acabou derrotado por 91 a 75. Com isso, a equipe cearense ficou de fora do G-12, zona que garante a fase mata-mata do torneio nacional.

Apesar de jogar fora de casa, o Fortaleza BC vinha embalado de uma ótima vitória contra o Caxias, enquanto o União Corinthians abalado por quatro derrotas consecutivas, sequência que tirou todas as chances do clube gaúcho de seguir vivo na luta pelo playoff. O natural favoritismo do Carcalaion diante deste contexto, porém, não foi reproduzido com a bola rolando.

Nitidamente nervoso, o Fortaleza BC cometeu diversos erros durante o primeiro quarto e foi punido por isso pelo União Corinthians. A equipe cearense teve um baixo aproveitamento em cestas de dois e também de três, além do desempenho ruim nos rebotes, atuação que resultou em apenas 13 pontos. O adversário, em contraponto, anotou 20 e largou com boa vantagem no placar.

No segundo quarto, embora ainda sem a mesma eficiência já apresentada em outros jogos, o Carcalaion conseguiu equilibrar o confronto e demonstrou que poderia reverter a situação. Neste recorte da partida, mesmo com a derrota por 20 a 18, a equipe foi para o vestiário com uma margem de 11 pontos para alcançar, algo bem possível de acontecer — cenário que deveria elevar o ímpeto dos jogadores.

Mas não foi isso que aconteceu. Longe do clima que requer para uma decisão, o desempenho ruim tanto do sistema defensivo quanto do ofensivo seguiu sendo um grande problema para o Fortaleza BC nos quartos finais. No terceiro, nova derrota por 20 a 14, placar que, no agregado, representou um 62 a 45. Naquele ponto do jogo, o panorama já parecia não ter solução.

As atuações individuais ruins de jogadores chaves também causaram impacto negativo. O armador Davi, por exemplo, uma das principais referências técnicas do time, chegou ao último quarto sem marcar um ponto sequer. De forma melancólica, o Fortaleza BC deu adeus à atual edição do NBB e fica de fora pela segunda temporada consecutiva do playoff.



