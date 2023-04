Diante do União Corinthians, Fortaleza BC terá última chance de buscar vaga nos playoffs do NBB

Duelo entre as equipes ocorre nesta sexta-feira, 14, às 19h30min, com transmissão do TikTok e do canal do Youtube do NBB.

O Fortaleza Basquete Cearense terá a última chance de buscar a vaga nos playoffs do NBB 2022-2023. Nesta sexta-feira, 14, o Carcalaion entra em campo diante do União Corinthians às 19h30min, no Ginásio poliesportivo Arnão, no Rio Grande do Sul. A partida é válida pela última rodada da primeira fase do certame nacional e terá transmissão no TikTok e no canal do Youtube do NBB.

Para seguir em busca da vaga no mata-mata, a equipe cearense depende apenas de si mesmo. Para chegar na 12ª colocação e disputar a próxima fase da competição, o Fortaleza BC precisa vencer o adversário gaúcho. Essa será a segunda partida seguida do Carcalaion fora de casa.

Na última rodada, o grupo comandado por Flávio Espiga venceu o Caxias do Sul fora de casa por 77 a 66. Para melhorar o retrospecto, a equipe ainda enfrenta um União Corinthians que não vence faz cinco rodadas. A última vez que o time adversário venceu foi no dia 22 de março, quando enfrentou o Pato Basquete. De lá para cá, ele jogou cinco embates diante de Corinthians, Franca, Unifacisa, Pinheiros e Bauru.

O histórico do Carcalaion é um pouco diferente. Nas últimas cinco partidas, foram duas vitórias — uma como mandante e outra como visitante — e três derrotas, sendo a última bem apertada diante do Minas no início do mês.

Ao todo, nos 31 jogos que disputou, o Fortaleza BC venceu 9 partidas e foi derrotado em outras 22. O aproveitamento do grupo no campeonato é de 29,0%. Do outro lado da quadra, o União Corinthians possui os mesmos números na competição, com o mesmo saldo de aproveitamento.

