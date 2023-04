Brasileiro agride com soco surfista norte-americana em Bali, na Indonésia

O capixaba João Paulo Azevedo, conhecido como JP Azevedo, foi flagrado agredindo com socos a surfista norte-americana Sara Taylor em Bali, na Indonésia. O ataque aconteceu em dois momentos, primeiro dentro da água, após os dois disputarem uma onda, e também na areia da praia.

As imagens dos momentos em que Sara Taylor sofreu as agressões do brasileiro foram compartilhadas pela própria surfista em suas redes sociais. Na gravação, é possível ver JP Azevedo se aproximando por trás e dando um soco na cabeça da norte-americana dentro do mar. Posteriormente, na areia da praia, ele tentou e a atingiu com novos socos.

Em entrevista ao G1, JP confessou as agressões. O capixaba disse que agiu por impulso e que ficou chateado com a própria atitude. A atitude do brasileiro repercutiu negativamente entre outros surfistas. Filipe Toledo, campeão mundial de surf, se manifestou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Peço desculpas que isso tenha acontecido com vocês! Espero que vocês estejam bem! Não se estressem com pessoas com esse tipo de energia. Eles não duram muito na vida, a vida vai voltar para eles. Mas o que a gente puder fazer para achar ele nós iremos fazer. Deus te abençoe e fiquem bem", disse por meio de uma postagem na rede social.



Confira o vídeo da agressão: