Medvedev vence Sinner e é campeão do Masters 1000 de Miami

O tenista russo Daniil Medvedev, ex-número 1 do mundo, venceu neste domingo o italiano Jannik Sinner e conquistou seu primeiro título do Masters 1000 de Miami, o quarto nesta temporada. Medvedev, que ocupa atualmente a quinta posição no ranking da ATP, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 34 minutos de partida.

Em um incrível início de ano, o russo venceu 24 dos seus últimos 25 jogos com uma única derrota, na final do Masters 1000 de Indian Wells, para o espanhol Carlos Alcaraz. Por sua vez, Sinner, número 11 do mundo, chegava à sua segunda final em Miami após uma vitória épica sobre Alcaraz nas semis, mas acabou perdendo mais uma decisão, após perder o título em 2021 para o polonês Hubert Hurkacz.

Medvedev, que venceu o italiano em seus seis confrontos diretos, aproveitou ao máximo a velocidade da quadra de Miami para explorar sua combinação mortal de saque rápido e defesa implacável. O russo, de 27 anos, prevaleceu em um longo e equilibrado primeiro set e depois explorou a instabilidade de Sinner, que após a batalha de mais de três horas contra Alcaraz, não teve forças para buscar uma virada.

O jogador italiano, de 21 anos, é uma das grandes promessas do tênis masculino, mas ainda não levantou um troféu importante para confirmar seu potencial.

