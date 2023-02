Brasil vence EUA e se classifica para a Copa do Mundo de basquete

O cestinha da partida foi Bruno Caboclo com 21 pontos, enquanto o armador Yago foi o grande destaque do time brasileiro com 17 pontos e oito assistências

O Brasil garantiu sua vaga na Copa do Mundo de basquete neste domingo, 26, ao derrotar os Estados Unidos. Em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, a Seleção Brasileira venceu os americanos por 83 a 76 pela última rodada das Eliminatórias do Mundial.

O cestinha da partida foi Bruno Caboclo com 21 pontos, enquanto o armador Yago foi o grande destaque do time brasileiro com 17 pontos e oito assistências. Léo Meindl e Hettsheimeir terminaram o jogo com 11 pontos.

A seleção brasileira chegou para o confronto precisando da vitória para evitar ficar de fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez. Apenas Brasil e EUA estiveram presentes em todas as edições do Mundial de basquete.

Com a classificação, a Seleção comandada pelo técnico Gustavo De Conti se juntou a EUA, Venezuela, México, Canadá, Dominicana e Porto Rico entre os classificados do continente americano para a Copa do Mundo. Atual vice-campeã do mundo, a Argentina perdeu para a República Dominicana neste domingo e ficou de fora.

O Mundial será disputado em agosto de 2023, com sede no Japão, Filipinas e Indonésia, e dará vagas aos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, na França.

