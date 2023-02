Brasileiro Felipe Drugovich substituirá Lance Stroll nos testes da F1 no Bahrein

Nesta terça-feira, a Aston Martin confirmou que o piloto brasileiro Felipe Drugovich será o substituto de Lance Stroll nos testes de pré-temporada da Fórmula 1, no Bahrein. O piloto canadense se lesionou após um acidente de bicicleta na Espanha e está em recuperação visando a estreia do campeonato.

A Aston Martin definiu que Drugovich irá pilotar o carro AMR23 na sessão da quinta-feira, 23, de manhã e Fernando Alonso, companheiro de equipe de Stroll, vai para a pista à tarde. O cronograma para sexta e sábado será divulgado futuramente pela equipe.



UPDATE: @FelipeDrugovich will attend the Bahrain test to share driving duties with Fernando Alonso. Felipe is scheduled to drive AMR23 on Thursday morning with Fernando taking over in the afternoon.

Schedule for Friday and Saturday to be confirmed. pic.twitter.com/RQK1sREbuo

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 21, 2023

Felipe Drugovich é o atual campeão da Fórmula 2, categoria de acesso à Fórmula 1, e piloto reserva da Aston Martin. Além do brasileiro, o belga Stoffel Vandoorne também é reserva da escuderia britânica e poderia ser escolhido para os testes, mas, como corre pela Fórmula E, Vandoorne tem compromisso marcado neste final de semana no E-Prix da Cidade do Cabo.

Os testes de pré-temporada no Bahrein começam nesta quinta-feira e vão até sábado. Já o primeiro grande prêmio do ano acontece no dia 5 de março, domingo, também no Bahrein.