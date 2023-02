Rede Cuca é derrotado pelo Apan Eleva e está rebaixado da Superliga de Vôlei

O Rede Cuca está matematicamente rebaixado na Superliga de Vôlei 2022/2023. A equipes cearense foi derrotada pelo Apan Eleva-SC, no Ginásio Galegão, em Santa Catarina, na noite desta sábado, 18, por três sets a zero.

Com o resultado, o time somou a 17ª derrota da temporada, tendo vencido apenas um dos 18 jogos que disputou até aqui, e segue na lanterna do torneio.

Único representante do Norte e Nordeste na competição, o Rede Cuca foi superado no jogo deste sábado nos três sets, com parciais de 25 a 18, 30 a 28 e 25 a 20. A equipe quase conseguiu o empate geral no segundo set, mas foi superado após uma sequência de aces.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na próxima rodada, o time cearense joga em casa, no Ginásio Paulo Sarasate, às 20 horas, diante do Sesi-SP. Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Virtual e também serão vendidos a partir das 18 horas, no dia do jogo, no local da partida.

Para ver o embate da arquibancada, o torcedor deve levar 1 kg de alimentou ou um pacote de absorvente. Para ingresso na cadeira, o valor é de R$ 10 além do 1 kg de alimento ou pacote de absorvente.