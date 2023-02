Bia Haddad bate campeã de Wimbledon e chega à semifinal em Abu Dhabi

Beatriz Haddad Maia segue com uma campanha vencedora no WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Nesta sexta-feira, 10, a brasileira garantiu presença na semifinal do torneio ao bater a cazaque Elena Rybakina, atual campeã de Wimbledon.

O começo do jogo foi complicado para Bia Haddad. No entanto, a brasileira foi ganhando confiança durante a partida e fechou o confronto contra a terceira cabeça de chave da competição por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/2.

Na próxima fase, Bia Haddad - sexta favorita - irá enfrentar a suíça Belinda Bencic, segunda cabeça de chave do torneio, que passou pelas quartas de final com um triunfo contra a norte-americana Shelby Rogers.

Veja os resultados das partidas do WTA 500 de Abu Dhabi:

Beatriz Haddad Maia (BRA) 2x1 Elena Rybakina (CAZ) 3/6, 6/3 e 6/2

Qinwen Zheng (CHN) 2x0 Daria Kasatkina, 6/1 e 6/2

Belinda Bencic (SUI) 2x0 Shelby Rogers (EUA) 7/6(5) e 6/2

