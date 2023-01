Azarenka e Rybakina se classificam para as semifinais do Aberto da Austrália

O Aberto da Austrália definiu nesta terça-feira, 24, as duas primeiras semifinalistas da chave individual feminina. A russa Victoria Azarenka e a cazaque Elena Rybakina passaram pelas quartas de final com autoridade e seguem na disputa.

Azarenka lutou contra o favoritismo da norte-americana Jessica Pegula, terceira cabeça de chave do torneio. No entanto, conseguiu passar pelo primeiro set mais duro e dominou amplamente as ações no segundo. A russa ganhou por 6/4 e 6/1.

No outro jogo do dia, o cenário foi o oposto. Elena Rybakina dominou totalmente o primeiro set diante de Jelena Ostapenko e depois teve um pouco mais de dificuldades na parcial seguinte. Ainda assim, fechou o confronto em dois sets, com o placar de 6/2 e 6/4.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Victoria Azarenka e Elena Rybakina vão se enfrentar justamente em uma das semifinais no Aberto da Austrália. A outra ainda será definida após os confrontos entre a tcheca Karolina Pliskova contra a polonesa Magda Linette e a bielorrussa Aryna Sabalenka diante da croata Donna Vekic.

Tags