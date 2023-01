Djokovic vence Alex de Minaur e está nas quartas de final do Austrália Open

Nesta segunda-feira, Novak Djokovic venceu o australiano Alex de Minaur, número 24 do ranking, e avançou às quartas de finais do Aberto da Austrália. O quinto melhor colocado do ranking mundial dominou o adversário e venceu o jogo em três sets: 6/2, 6/1 e 6/2.

"Joguei a minha melhor partida do ano até agora", afirmou o tenista, acrescentando que "realmente queria vencer em três sets, mas você nunca sabe o que vai acontecer em quadra".

Favorito ao título, o sérvio pode conquistar a sua 22ª taça de slam em simples. Assim, igualaria a marca de Rafael Nadal como o único homem com 22 troféus deste tipo. Além disso, caso conquiste o título, poderia retornar ao topo do ranking.

Para isso, o tenista, de 35 anos, terá que superar a lesão na coxa esquerda. Nas quartas do Aberto da Austrália, o croata enfrenta o russo Andrey Rublev, número seis do mundo.

"Se este é o nível, acho que ele certamente levará o título", disse o australiano, que afirma ter conhecido "um Novak muito próximo de sua melhor versão".

A sorte de Rublev



Diferentemente de Novak, Rublev teve uma partida disputada com o dinamarquês Holger Nune, que, nesse momento, ocupa a décima posição no ranking. Assim, venceu o jogo em cinco sets: 6/3, 3/6, 6/3, 4/6 e 7/6.

"Provavelmente é o meu momento mais sortudo da vida. Agora posso ir a um cassino. Se eu apostar, com certeza vou ganhar", brincou o tenista.

Do outro lado, Holger Nune lamentou a derrota, mas reconheceu o mérito do adversário. "Isso dói muito. Foi muito apertado, eu tinha minhas opções", mas "a sorte estava do lado dele".

O outro confronto das quartas será entre os americanos Ben Shelton, primeiro estreante a chegar a esta fase em 20 anos, e Tommy Paul, que derrotou o espanhol Roberto Bautista.

Após levar a melhor contra o escocês Andy Murray, Bautista foi anulado contra um Paul que, com aces, direitas triunfantes e uma rápida movimentação, acabou vencendo por 6-2, 4-6, 6-2, 7-5.