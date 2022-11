Rafael Nadal derrota Ruud em noite histórica em Belo Horizonte

Rafael Nadal brindou o público brasileiro com um grande espetáculo no último sábado, 26. No ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte o maior campeão de Grand Slams da história, com 22 títulos, ganhou um jogo amistoso contra Casper Ruud, vice-campeão em Paris e no US Open.

A vitória do espanhol foi definida por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (4) e 7/5. Após o confronto, Nadal destacou novamente o carinho que tem pelo Brasil.

"O Brasil é um país muito importante na minha vida esportiva. Meu segundo torneio profissional ganhei aqui, na Costa do Sauípe. Já joguei em São Paulo, no Rio e agora tive a oportunidade de jogar em Belo Horizonte. Foi uma noite muito especial aqui e espero poder voltar outras vezes", afirmou o espanhol.

Despedida de Bruno Soares do tênis

Na mesma noite, o duplista Bruno Soares colocou oficialmente um ponto final na carreira. O mineiro atuou a maioria do tempo ao lado do norte-americano Bob Bryan em uma partida festiva que também contou com Marcelo Melo e Rafael Matos.

"Foi um presente, para coroar minha carreira, jogar com um dos meus maiores ídolos, o Bob, e com o Marcelo onde começamos essa história aos 7 anos de idade", destacou Bruno Soares.

