Cearense Bernardo Gentil é vice-campeão brasileiro de kart e busca o título da Copa São Paulo

Promessa do automobilismo brasileiro, o cearense Bernardo Gentil conquistou o vice do Campeonato Brasileiro de Kart na categoria Júnior Menor. Com apenas 12 anos, o jovem já acumula taças nos principais torneios de kart do país. Em dezembro deste ano, o piloto deseja ampliar a coleção com o título da Copa São Paulo Light, principal competição regional da modalidade. Com o sonho de seguir na carreira, o piloto dará um passo importante em 2023, quando estreará na Europa.

O piloto da CRG Brasil Team, em entrevista ao Esportes O POVO ressalta que o vice-campeonato, do último dia 6, em João Pessoa-PB, foi uma conquista significativa, pois se trata de uma dos torneios de kart mais competitivos do planeta. “A conquista foi muito importante. O Campeonato Brasileiro de kart é um dos mais difíceis do mundo. São quatro corridas para você chegar à final em condição de vencer. Acho que corri todas, muito bem, com um bom plano de corrida. Faltou um detalhe para vencer a final. O vice foi como uma vitória”, comemorou.

Na primeira classificatória, ele ficou em sexto lugar, mas não desanimou. Na etapa seguinte terminou na terceira posição e na Pré-Final largou na quinta colocação. Na corrida de classificação, Bernardo Gentil superou três concorrentes em uma disputa acirrada e recebeu a bandeirada em segundo, posição de largada na prova principal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em uma corrida tensa pelo título brasileiro de uma das categorias mais importantes da base do kartismo no país, Bernardo Gentil fez uma corrida sem erros. Com uma bela atuação, o cearense não deu chances para o pelotão que vinha atrás. Ao fim de 21 voltas, Bernardo Gentil recebeu a bandeirada com cinco segundos de vantagem sobre Alexandre Leal, terceiro colocado. Theo Salomão subiu ao lugar mais alto do pódio.

Piloto cearense Bernardo Gentil (da esquerda) é vice-campeão brasileiro de kart. (Foto: Bruno Gorski/ Acervo pessoal)



Bernardo Gentil foi campeão nacional de kart em 2018, na categoria Mirim. No mesmo ano, venceu a Flórida Rok Cup e chegou em terceiro no principal evento de kartismo americano, a Cup Las Vegas. Em 2020, foi vice-campeão brasileiro, na categoria Rotax Mini Max (10 a 14 anos). Atualmente reina em Brasília, onde conquistou o Estadual na categoria Cadete, em 2020. Neste ano, acumulou vitórias em etapas da Copa São Paulo Light, torneio em que pode sagrar-se campeão no próximo mês.

Em busca do título da Copa São Paulo Light

O cearense volta às pistas no dia 11 de dezembro em busca do título da Copa São Paulo Light, principal campeonato regional de kart do Brasil. Bernardo Gentil disputa a taça com o líder Yuri Morelli e o vice-líder Theo Salomão. Entre os três, o vencedor da 10ª etapa sagra-se campeão.

“A expectativa é a maior possível. Tenho treinado bem em Brasília. A equipe está dando apoio para ter um ótimo acerto no meu kart. Vai ser uma disputa duríssima com o Yuri Morelli e o Theo Salomão. Nós três estamos praticamente empatados. Quem ganhar a etapa , leva o título. Vamos pra cima”, destacou.

Perspectivas para temporada 2023

O piloto cearense permanecerá na equipe CRG Brasil, fábrica italiana de kart, na próxima temporada e competirá na Copa São Paulo Light pela categoria Júnior. “Em 2023 já estamos com contrato fechado e permanecemos com a CRG Brasil, comandada pelo Eduardo Dieter. E o Erick Lutum e Olin Galli compondo minha equipe. Novamente faremos o principal campeonato regional do país, a Copa São Paulo Light, agora na categoria Júnior”, conta.

Sonhando com uma carreira mundial no automobilismo, Bernardo Gentil fará sua estreia na Europa em 2023 entre os meses de junho e agosto, na Itália. “Participarei de três etapas do Italiano e uma do Europeu pela CRG. Estamos confiantes em obter bons resultados para darmos continuidade a nossa carreira”, finaliza.



Tags