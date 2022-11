Djokovic vence Fritz por 2 a 0 e garante vaga na final da ATP Finals

Novak Djokovic se classificou neste sábado, em Turim, para sua oitava final de ATP Finals. O tenista sérvio derrotou o americano Taylor Fritz, que disputava o torneio pela primeira vez.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 7-6 (8/6), em uma hora e 54 minutos de jogo. O sérvio de 35 anos, número 8 do mundo, tentará contra Andrey Rublev (7º) ou Casper Ruud (4º) igualar o recorde de Roger Federer de seis títulos no torneio, que reúne os oito melhores jogadores da temporada.

Nole busca também seu segundo grande troféu no ano, além de Wimbledon, depois de ter perdido parte importante da temporada (incluindo o Aberto da Austrália e o US Open) por ter se recusado a se vacinar contra a covid-19.

A dúvida era se Djokovic se recuperaria de uma batalha de mais de três horas contra Daniil Medvedev no dia anterior, na última rodada da primeira fase.

Contra Fritz, a vitória veio graças à eficiência no saque (venceu 85% dos pontos em seu primeiro serviço no primeiro set e 75% ao longo do jogo) e a sua capacidade para matar os pontos no momento certo.

O americano, que estreava no ATP Finals aproveitando a ausência do número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, cometeu poucos erros, que no entanto foram cruciais. Assim, no primeiro set, os jogadores chegaram ao tie break.

O sérvio conseguiu o primeiro set point com 6/5 e, no saque de Fritz, abriu vantagem com um extraordinário 'winner' de direita.

No segundo set, Fritz começou quebrando o serviço de Djokovic e com 5-4 no placar sacou para empatar a partida, mas jogou na rede uma bola fácil para ceder um break point ao sérvio, que não desperdiçou a oportunidade.

De novo os dois tenistas chegaram ao tie break, que Djokovic venceu graças a uma dupla falta de Fritz.

