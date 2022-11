Israel Adesanya é preso em aeroporto por porte de soco-inglês

O empresário do lutador explicou que a arma branca foi um presente de um fã e que Adesanya logo foi liberado após cooperar com as autoridades

Israel Adesanya, ex-campeão do peso-médio (84kg) do UFC, foi preso no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, por portar um soco inglês de metal em sua bagagem. O lutador estava de saída da cidade após perder o cinturão para o brasileiro Alex Poatan no último domingo, 13.

Segundo o TMZ Sports, a prisão aconteceu às 14 horas dessa quarta-feira, 16, e foi realizada pelo Departamento de Polícia da Autoridade Portuária, na área de triagem. O porte de arma branca é ilegal no estado de Nova York.

Logo após o ocorrido, o empresário do lutador, Tim Simpson, se pronunciou sobre o caso em entrevista ao TMZ Sports. Tim explicou que o artefato era um presente de um fã. O agente de Adesanya ressaltou ainda que o atleta cooperou com as autoridades, descartou o objeto e já foi liberado.

“Ele está a caminho de casa”, afirmou o empresário.

Adesanya perdeu para seu carrasco na disputa do cinturão

O lutador nigeriano perdeu, no último domingo, 13, o cinturão de campeão do peso-médio (84kg) para o brasileiro Alex “Poatan” Pereira. A luta se estendeu até o quinto e último round, quando Poatan conseguiu um nocaute técnico sobre o nigeriano e conquistou o cinturão da categoria.

O brasileiro acabou com a invencibilidade de 12 vitórias do rival na categoria, já que a única derrota de Adesanya no UFC havia sido para Jan Blachowicz em disputa pelo cinturão dos meio-pesados.

Poatan já tinha vencido Adesanya em outras duas oportunidades fora do MMA, quando os dois se enfrentaram no kickboxing.



