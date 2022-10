Cearense Thiago Monteiro é eliminado do Masters 1000 de Paris

O tenista número um do Brasil acabou perdendo por dois sets a zero para o francês Quentin Halys na última rodada do qualificatório para o Masters 1000 de Paris

O cearense Thiago Monteiro perdeu na última rodada do qualificatório e foi eliminado do Masters 1000 de Paris. O tenista número um do Brasil e 66º do mundo acabou sendo superado pelo francês Quentin Halys, atual 69º, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/5. A partida durou 1h14min.

Os dois sets da partida foram marcados pelo equilíbrio. Embora o Halys tenha cometido mais erros não forçados (13 a 6) em relação a Thiago Monteiro, o francês conseguiu compensar os pontos nas bolas vencedoras, pelo qual anotou 41 contra 13 do brasileiro. Outro fundamento que pesou a favor do adversário foi a precisão no saque (76% x 60%).

Com a derrota, Thiago Monteiro pode ficar na lista de lucky-losers para preencher possíveis desistências. Quentin Halys, por outro lado, aguarda sorteio para descobrir quem irá enfrentar na chave principal do torneio.