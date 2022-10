Rebecca e Talita anunciam fim da dupla de vôlei de praia

Atleta de vôlei do Fortaleza, Rebecca Silva anunciou nesta quinta-feira, 27, o fim da dupla com Talita. O Leão agora busca uma nova jogadora para fazer dupla com a cearense.

Juntas há um ano, Rebecca e Talita conquistaram alguns títulos e vitórias. Dentre os Circuitos Brasileiros, as duas conquistaram Saquarema, Itapema e uma vitória na edição de Fortaleza. Em 2021, no Campeonato Brasileiro, as jogadoras venceram em Cuiabá e no Rio de Janeiro. No Circuito Mundial, foram conquistadas as medalhas de prata na República Tcheca e de bronze no México.

Por meio de postagem na rede social, Rebecca agradeceu ao apoio da torcida do Fortaleza durante a temporada enquanto anunciou que seguirá defendendo o Tricolor do Pici nas quadras de areia.

“Conquistamos grandes resultados juntas, mas agora seguiremos caminhos diferentes. Agradeço demais a todo apoio que tivemos dos fãs, dos patrocinadores e que possamos ser felizes em nossas novas trajetórias. Seguirei representando as cores do Fortaleza pelo mundo e, em breve, teremos mais novidades”, escreveu.

