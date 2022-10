Rally das águas: litoral cearense recebe o XP Sertões Kitesurf

Evento, que será realizado no início de novembro, reúne principais nomes da modalidade do país e tem um percurso de 440 km, cruzando a faixa litorânea de Ceará e Piauí

Entre os dias 1º e 6 de novembro, acontece o XP Sertões Kitesurf, conhecido como rally das águas. O evento reúne os principais nomes da modalidade do país e tem um percurso de 440 km em uma das regiões mais propícias do planeta para a prática do esporte – a faixa litorânea de Ceará e Piauí. Serão cinco dias de velejo cruzando as praias do Cumbuco, em Caucaia, a Barra Grande, já em território piauiense.

De acordo com a organização, diferentemente de 2021, quando os atletas acamparam nas praias que marcaram os pontos de chegada e largada das etapas, nesta edição foi liberada a hospedagem em hotéis e pousadas, movimentando a economia das pequenas cidades.

O XP Sertões Kitesurf é uma competição em formato de regata de longa distância, com características de um rally no mar. Os competidores largam divididos por trajeto e devem passar obrigatoriamente por todos os waypoints (marcas). A navegação será alternada entre costeira, visual e por instrumentos (GPS). O vencedor de cada categoria será o competidor que, após o descarte do pior resultado, tiver a menor somatória de pontos.

Segundo a organização, todos os campeões serão premiados com a inscrição gratuita na edição 2023. Os campeões da Pro e da Elite ganharão um kite Cabrinha 2023; haverá ainda R$ 15 mil em dinheiro para os três primeiros da Pro.

Os atletas competirão em cinco categorias , todas no masculino e feminino, com dois tipos de percurso:

440 km para Pro, destinada a atletas profissionais e profissionais que trabalham com kit; e Elite, para atleta amador de alta performance;

290 km para Adventure, com menor distância percorrida, para quem inicia no esporte; Master, acima de 45 anos; e Grand Master, acima de 55.

Há ainda a categoria Experience, nas duas últimas etapas do evento (5 e 6/11), para aqueles que não têm disponibilidade de fazer a prova toda.

Importância da competição para o kitesurf

Yaron Júnior é de Jijoca e participará do XP Sertões na categoria PRO pelo segundo ano consecutivo. Ele diz que quando iniciou sua vida no esporte precisava ajudar em projetos sociais como voluntário, assim tinha acesso ao material utilizado. Há 13 anos como profissional, o atleta destaca que a competição terá importância para o turismo e também para ações sociais que ocorrem nos trechos de praias que são rotas do torneio.

“Treinei bastante e estou preparado para me divertir e puxar meus limites. Na primeira edição venci 4 das 5 etapas, apesar de estar com todo o material emprestado. Hoje estou com patrocinadores que me fortaleceram 100% para essa competição”, relatou Yaron.

No feminino, o favoritismo é de Gabriela Reynard, vice em 2021. Professora de kitesurf, a atleta ressalta que a modalidade traz muitos benefícios à saúde e pode ser praticada por crianças, adultos e idosos.

“O ano passado foi muito legal, em cinco dias de prova consegui liderar quatro e em um dia que o vento estava ruim, eu não completei a prova. Esse ano vai ter um dia de descarte, um dia que se a gente for mal não será contabilizado. Se a regra valesse ano passado seria campeã. Tenho a esperança de levar esse troféu para casa. Estou muito ansiosa”, disse Gaby, como pede para ser chamada.

Relação com o Rally dos Sertões

O XP Sertões Kitesurf busca conectar comunidades e realizar ações similares ao Rally dos Sertões, tradicional evento de terra, com prova para carros, motos e UTVs. Como também acontece no evento terrestre, a SAS Brasil, startup criada em 2013 para oferecer atendimento médico a comunidades das regiões atravessadas, também estenderá seu trabalho para a competição de kite.

Conforme a organização, o objetivo é beneficiar cerca de 5 mil pessoas das cidades cearenses de Acaraú e Cruz (onde fica o Preá) com exames, consultas e procedimentos especializados nas especialidades de pediatria, dermatologia, otorrinolaringologia, neurologia, cardiologia, ginecologia, alergologia, oftalmopediatria, odontopediatria e gastroenterologia clínica.

Roteiro XP Sertões Kitesurf

1º/11 - Check-in Cumbuco (Kite Cabana Lounge)

2/11 - Cumbuco - Guajiru (Guajiru Kite Center) Elite e Pro -109Km; Adventure/Master/Grand Master - 65Km

3/11 - Guajiru - Ilha do Guajiru (Pousada Bate Vento) Elite e Pro - 95Km; Adventure/Master/Grand Master - 64Km

4/11 - Ilha do Guajiru - Preá (Rancho do Kite) Elite e Pro - 75Km; Adventure/Master/Grand Master - 37Km

5/11 - Preá - Camocim (Bistrô Kite) Elite e Pro - 96Km; Adventure/Master/Grand Master - 54Km ]

6/11 - Camocim - Barra Grande (Barra Grande Kite) Elite e Pro - 68Km; Adventure/Master/Grand Master - 54Km



