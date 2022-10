Fortaleza Basquete Cearense é derrotado pelo Cerrado na estreia do NBB 2022/2023

O Fortaleza Basquete Cearense iniciou na NBB 2022/2023 nesta segunda-feira, 17, com derrota. A equipe cearense foi superada pelo Cerrado em 86 a 80, em partida realizada no Centro de Formação Olímpica (CFO).

No primeiro quarto, as equipes empataram em 24 a 24, mas antes do intervalo o time brasiliense conseguiu a superioridade no placar.Na segunda parte da disputa, nos dois últimos quartos, o Fortaleza Basquete Cearense somou 44 pontos, mas não conseguiu superar a equipe adversária no placar geral.

O Carcalaion volta a campo na próxima quarta-feira, 199, quando recebe o Brasília Basquete. A partida ocorre novamente no CFO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags