Cearense Jeane Alves é a primeira mulher a vencer Grande Prêmio São Paulo de Turfe

A cearense Jeane Alves, de 33 anos, entrou para a história do turfe paulista nesse domingo, 15, ao se tornar a primeira mulher campeã do Grande Prêmio São Paulo 2022, um dos maiores do país na modalidade.

Montando o cavalo Roxoterra, a joqueta participou da prova principal do evento se mantendo no pelotão do meio até a reta final da corrida e realizando várias ultrapassagens nos 200 metros finais, cruzando a linha de chegada dos 2.400 metros na primeira colocação.

Jeane é nascida em Acopiara, no Ceará, mas mora em São Paulo há 14 anos. Desde 2016, é a única joqueta no Jockey Club da capital paulista. Tem participado regularmente de competições contra homens, e conseguindo se destacar no cenário brasileiro, conseguindo sua maior vitória da carreira nesse domingo, 16.

Após a vitória, em entrevista a TV Jockey, a joqueta se emocionou e agradeceu "Eu quero agradecer a Deus e a toda torcida, que era muito grande, por mim, essa vitória é para eles também", disse.

Confira a prova vencida por Jeane

