Charles "Do Bronx" não bate peso e perde o cinturão do peso-leve do UFC

Charles "Do Bronx" , campeão do UFC na categoria destinada a atletas com até 70,3 kg, não bateu o peso necessário para a luta contra Justin Gaethje e perdeu o cinturão do peso-leve, algo inédito na história do evento.

Na primeira tentativa de pesagem, que ocorreu nesta sexta-feira, 6, na cidade de Phoenix, em Arizona (USA), o brasileiro ficou 200g acima do peso limite, que é de 70,3 kg. O lutador, então, requisitou subir na balança sem roupa, mas o valor extra permaneceu inalterado. A organização deu a Charles uma hora para que ele tentasse diminuir o peso, o que também não foi o suficiente.

O adversário de Charles, o americano Justin Gaethje, cravou o peso limite de 70,3 kg. Desta forma, o brasileiro, que é a principal estrela do evento, poderá lutar normalmente neste sábado, 7, mas caso vença, não terá o seu cinturão de volta — diferente de Justin, que entrará no octógono com a possibilidade de se tornar o novo campeão da categoria peso-leve. Além disso, o lutador receberá uma multa de 20% do valor da bolsa do show.

Confira o card principal do UCF 274 deste sábado, 7:

Charles do Bronx (70,5kg) x Justin Gaethje (70,3kg) - Peso-leve (até 70,3 kg) Rose Namajunas (52,2kg) x Carla Esparza (52,2kg) - Peso-palha (até 52,2kg)

Michael Chandler (70,8kg) x Tony Ferguson (70,5kg) - Peso-leve (até 70,8kg)

Maurício Shogun (93,2kg) x Ovince St. Preux (93kg) - Peso-meio-pesado (até 93,4kg)

Donald Cerrone (70,5kg) x Joe Lauzon (70,5kg) - Peso-leve (até 70,8kg)