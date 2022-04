Canoa Quebrada recebe os Jogos Universitários Brasileiros de Praia 2022

É esperado que estudantes atletas de várias partes do país participem da competição.

Canoa Quebrada será palco dos Jogos Universitários Brasileiros - JUBs Praia 2022. O evento, realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e Federação Universitária Cearense de Esportes (FUCE), acontecerá dos dias 28 de abril a 4 de maio.

A competição contará com dez modalidades: basquete 3x3, beach soccer, beach hand, beach tennis, beach wrestling, cross training, futevôlei, futmesa, vôlei de praia e vôlei 4x4 misto.

Em 2021, 20 estados brasileiros disputaram o título da competição, com 715 participantes - entre atletas, técnicos, dirigentes, árbitros, staffs, voluntários e comitê organizador. Neste ano, aproximadamente 900 esportistas irão participar do evento, totalizando cerca de 1.100 pessoas credenciadas.

Durante o evento, também será realizada o CBDU Social, iniciativa promovida durante os JUBs, que estreará nos Jogos de Praia.

Nesta edição, a proposta é arrecadar dos atletas, Federações Universitárias Estaduais e Instituições de Ensino Superior alimentos não perecíveis para doação ao Projeto Irmão Lourenço, da cidade de Aracati. As crianças participantes do projeto também terão acesso à arena do evento para assistir às partidas.

O público poderá acompanhar a competição através de transmissões ao vivo nas redes sociais da CBDU, pelo Facebook e Youtube.

Por Taynara Lima/Especial para O POVO

