Ceará sedia pela primeira vez a Copa do Brasil de Flag Football

O Ceará vai receber, pela primeira vez, a regional Nordeste da Copa do Brasil de Flag Football, que acontece neste sábado, 23, e domingo, 24, no Estádio Raimundão, em Caucaia.

As partidas contarão com nove equipes no masculino, sendo três do Ceará e as outras do Rio Grande do Norte, Piauí e da Bahia. Os representantes cearenses são os times Ceará Sabres, Fortaleza Tritões e Kariri Raptors.

No feminino, a única equipe nordestina é a Bulls Potiguares, representante do Rio Grande do Norte, que jogará o Regional Sudeste 2.

De acordo com o organizador do evento, Willame Vasconcelos, a competição mostra que o Ceará entrou no seleto rol de forças do Norte-Nordeste. "O Estado tem se fortalecido quando se trata do Flag Football. Os times possuem estrutura e há um número considerável de atletas. A Copa do Brasil ajuda a fortalecer e disseminar ainda mais o esporte", explicou.

O evento será aberto ao público e a entrada consiste na doação de 1 kg de alimento não perecível, com arrecadação destinada a instituições que realizam trabalhos sociais no município de Caucaia. Para participar, é necessário apresentar o comprovante de esquema vacinal completo e um documento com foto.

O que é o Flag Football

O Flag Football é uma modalidade derivada do Futebol Americano e foi criado nos Estados Unidos, no início de 1940. O objetivo é o mesmo: avançar a bola pelo território adversário e chegar ao final para marcar a pontuação máxima ou touchdown.

A maior diferença entre os dois esportes está no uso dos equipamentos de proteção. Enquanto no Futebol Americano é obrigatório, no Flag Football há a ausência destes, pois não é necessário atingir ou derrubar o adversário para impedir o avanço e, sim, retirar uma das fitas que os atletas usam presas na cintura.

Por esse motivo, a modalidade não requer os mesmos equipamentos do Futebol Americano, visto que há menos contato e impacto entre os atletas.

Serviço

Copa do Brasil de Flag Football

Data: 23 e 24 de abril

Local: Estádio Raimundão - Bairro Itambé, Caucaia

Horários: Sábado, de 7h às 18h e domingo, de 7h às 12h



Por Taynara Lima/Especial para O POVO

