Fortaleza BC perde para Franca por 90 a 66 e se complica na briga por playoffs do NBB

Em duelo movimentado, O Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado pelo Sesi Franca-SP por 90 a 66, na noite desta quinta-feira, 7, no ginásio Pedrocão, pela 22ª rodada do NBB. O tropeço em Franca/SP foi o sexto consecutivo do Carcalaion na competição, o que complica as chances de classificação para os playoffs.

Ansaloni foi o principal pontuador da equipe cearense na partida, com 21 pontos convertidos. Destaque do time, Mãozinha somou nove rebotes, enquanto Davi Rossetto deu sete assistência. Pelo lado dos donos da casa, Lucas Mariano contabilizou 18 pontos, David Jackson conseguiu oito rebotes e Scala distribuiu cinco assistências.

O primeiro quarto da partida foi equilibrado, sempre com o Franca à frente do placar — tônica que se manteve em todo o jogo. Os mandantes abriam vantagem, e o Fortaleza BC tentava encostar. O resultado final do período foi 26 a 20.

O Carcalaion tentou manter o confronto parelho no segundo quarto, mas sem conseguir ameaçar o triunfo parcial do adversário. As equipes foram para o intervalo com o placar de 50 a 37.

Nos dois últimos períodos do jogo, o Franca conseguiu vantagens mais elásticas e freou qualquer tentativa de reação dos visitantes. No terceiro quarto, por exemplo, chegou a abrir 71 a 48 e finalizou com 73 a 50. No último, teve placar parcial de 83 a 60.

Na 14ª posição do NBB, com 38 pontos, o Fortaleza BC perdeu os últimos seis compromissos — Paulistano-SP, Corinthians-SP, Minas, Flamengo-RJ e Rio Claro-SP, além do líder Franca. A queda da desempenho no segundo turno dificulta as possibilidades de classificação.

Os dois últimos jogos do Carcalaion na temporada regular da Liga serão na próxima semana, ambos em Fortaleza, no Centro de Formação Olímpica (CFO). na quarta-feira, 13, às 20h30min, recebe o Cerrado Basquete. Já na sexta-feira, 15, também às 20h30min, mede forças com o Brasília.

