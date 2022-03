Em jogo emocionante, Fortaleza BC/CFO perde para o Flamengo por 94 a 91 no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO voltou à quadra do ginásio Carlos Jereissati, em Aracati, onde recebey o Flamengo na noite desta terça-feira, 29, em jogo válido pela temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB). Com apoio da torcida, que compareceu em bom número ao evento, o Carcalaion lutou até o fim e fez jogo equilibrado contra o Rubro-Negro, mas não conseguiu evitar a derrota por 94 a 91 para os cariocas e chegou à quarta derrota consecutiva na Liga.



Com o resultado, o escrete tricolor chegou à 19ª derrota em 28 jogos disputados na competição e ocupa a 13ª posição na tabela de classificação, fora da zona de playoffs, com apenas 32% de aproveitamento. Já a equipe carioca segue na terceira colocação, com 23 vitórias em 28 partidas e 82% de aproveitamento.

Apesar da diferença entre as campanhas das duas equipes na competição, o que se viu dentro de quasra foi um duelo bastante equilibrado. Os visitantes foram melhores no primeiro tempo e abriram vantagem de 11 pontos nos dois primeiros quartos, mas o Carcalaion cresceu após o intervalo e venceu os dois últimos períodos. A equipe cearense chegou a virar a partida na reta final do confronto, mas não conseguiu sustentar o resultado e acabou sofrendo a derrota no fim.

O ala/pivô Mãozinha foi o destaque do Fortaleza BC e cestinha da partida, com 25 pontos. O ala Pedro Teruel, com 24, também teve grande atuação e comandou a reação da equipe tricolor no terceiro quarto do duelo, sendo esponsável por quase metade dos pontos marcados pela equipe cearense no período (13/30).

Pelo lado da equipe carioca, o melhor em quadra foi o ala Da Silva, dono de 15 pontos e 10 rebotes. O time visitante construiu o resultado com bom desempenho coletivo, com cinco atletas marcando acima de 10 pontos no jogo.

O Flamengo venceu os dois primeiros quartos com parciais de 21 a 17 e 22 a 17 e foi para o intervalo com vantagem de nove pontos: 43 a 34. No segundo tempo, o Carcalaion reagiu e venceu os dois últimos períodos com parciais de 30 a 26 e 27 a 25.

Na sequência do NBB, o Carcalaion volta à quadra na próxima terça-feira, dia 5 de abril, às 19h30min, quando enfrenta o Rio Claro-SP, fora de casa, no ginásio Felipe Karam, no interior paulista. Já o próximo compromisso do Flamengo é neste sábado, 2, às 16h10min, quando recebe o São Paulo no ginásio Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ).

