Evento de ginástica rítmica para jovens atletas será realizado no início de abril em Fortaleza

O Instituto Bárbara Palomares (IBP) de Ginástica Rítmica e Dança realizará, nos dias 1° e 2 de abril, a I Copa Fest Ceará. O evento conta com o apoio do Conselho Regional de Educação Física da 5a (CREF5-CE). Ao todo, 350 mulheres, entre 3 e 17 anos, se apresentarão no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, das 8h às 21 horas.

“Queremos destacar e incentivar o protagonismo feminino esportivo, evidenciando os valores que a prática esportiva pode agregar na vida de jovens mulheres”, ressalta Bárbara Palomares, diretora do IBP.

De acordo com ela, a cidade de Fortaleza possui mais de 2 mil praticantes da modalidade. Muitas são participantes de escolas com projetos sociais, que contribuem para ampliar as perspectivas de futuro através do esporte.

“Buscamos fomentar os setores social e econômico, que o esporte mobiliza. Todas essas experiências esportivas fortificam a atuação da mulher no esporte e na sociedade. Atualmente, o cenário do mercado esportivo de patrocínio por parte de empresas públicas e privadas em função da pandemia de COVID 19, apresenta retração extrema de rendimentos, colocando em xeque a manutenção de diversas entidades e eventos esportivos”, alerta.



A presidente do CREF5, Andréa Benevides, ressalta que o evento proporciona oportunidades para os jovens. “O esporte é uma grande porta para a transformação social. O CREF5 sempre vai dar seu apoio a eventos como esse, que trazem à tona o talento de crianças e jovens, sobretudo de mulheres”, pontua a presidente.

Além do CREF5, a I Copa Fest conta com parceria do Sistema FIEC/SESI, Prefeitura Municipal de Fortaleza, Governo do Estado, Câmara dos Vereadores e a Federação Cearense das Ginásticas. Na ocasião, estarão presentes a Seleção Brasileira de Conjunto de Ginástica Rítmica. Grupos de escolas e projetos sociais da capital também irão comparecer ao evento. Gymlife, Maestria, GRRYSC, Ballet Nocturno, Ballet Juliana Teixeira, Projeto Estação da Luz, Colégio Dom Quintino, Colégio 7 de setembro, Colégio Ari de Sá serão participantes. O público presencial previsto é de 600 pessoas.



