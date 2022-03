Ashleigh Barty, melhor tenista do mundo, anuncia aposentadoria aos 25

Australiana, atual campeã do Aberto da Austrália, deixa a carreira após mais de dois anos no topo do ranking da categoria. Sem dar maiores explicações, ela agradeceu ao esporte

A tenista australiana Ashleigh Barty, atual número 1 do ranking da WTA, surpreendeu o mundo nesta quarta-feira, 23, ao anunciar a aposentadoria do esporte aos 25 anos de idade. Ela vinha de 25 vitórias na últimas 26 partidas no ano, sendo a primeira atleta da casa a vencer o Aberto da Austrália desde Chris O'Neill em 1978,

"Hoje é um dia difícil e cheio de emoção para mim ao anunciar minha aposentadoria do tênis", declarou em um vídeo em sua conta no Instagram.

Na mensagem de vídeo chorosa com sua amiga próxima e ex-parceira de duplas Casey Dellacqua, Barty disse estar "agradecida por tudo que esse esporte me deu".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Leclerc comemora triunfo na estreia da F1 em 2022: "É bom estar de volta ao topo"

Thiago Braz conquista prata no salto com vara e Brasil encerra Mundial com cinco recordes

Bernardinho pede demissão da seleção francesa de vôlei por problemas pessoais

"Estou tão feliz, estou tão pronta e sei no momento em meu coração como pessoa, que isso é o certo. Estou muito agradecida por tudo que o tênis me deu, me deu todo todos meus sonhos e mais (...) Mas eu sei que agora é a hora certa para eu me afastar e perseguir outros sonhos e largar as raquetes".

Barty é a número 1 do mundo há mais de dois anos e se aposenta depois de vencer três títulos de Grand Slam de simples — o Aberto da França em 2019, Wimbledon em 2021 e o Aberto da Austrália deste ano. Ela é a segunda líder do ranking a abandonar a carreira, depois da belga Justine Henin em 2008 — ela retomaria a carreira em 2010, voltando a pendurar a raquete no ano seguinte.

"Obrigada por ser uma embaixadora incrível para este esporte e para as mulheres em todo o mundo", tuitou a Associação de Tênis Feminino. "Nós vamos sentir tanto a sua falta, Ash".

Amplamente vista como uma das tenistas mais respeitados e amadas no circuito, Barty rapidamente se tornou a melhor, com sua vertiginosa variedade de "slices", serviços precisos e golpes perfeitos.No final do ano passado, ela ficou noiva do namorado de longa data Garry Kissick, que estava sempre presente na quadra quando ela jogava e muitas vezes postava mensagens de apoio nas mídias sociais.

Tags