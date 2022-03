Instituto Cuca vence Niterói-RJ e garante vaga na semifinal da Super Liga B de vôlei

Composta apenas por atletas amadores, equipe cearense venceu cariocas no tie-break. fora de casa, avançou de fase na competição e segue viva na briga pelo acesso à elite do voleibol nacional

O Instituto Cuca levou a melhor contra o Niterói-RJ na noite desse sábado, 19, no Rio de Janeiro, venceu o time carioca no tie-break e garantiu vaga nas semifinais da Super Liga B de vôlei, competição de acesso à elite do voleibol nacional. Em partida disputada, os cearenses venceram os cariocas de virada, com parciais de 24x26 (1° set), 23x25 (2º set), 28x26 (3º set), 25x21 (4º set) e 15x12 (5º set).

Único representante da região Norte-Nordeste na competição, o time cearense venceu o sexto jogo — em nove disputados — e enfrenta o Café Vasconcelos/Araguari na próxima semana, em Fortaleza, em data e horário ainda não definidos. A partida será transmitido pelo canal por assinatura Sport TV.

Atual campeão da Super Liga C, o time do Instituto Cuca conta com 20 atletas amadores, com idades entre 18 e 35 anos, moradores da periferia de Fortaleza. Com a classificação às semifinais, a equipe já garantiu a permanência na Super Liga B e agora disputa uma vaga inédita na Superliga de Vôlei.

Os atletas do time desembarcam no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, na tarde deste domingo 20, e iniciam a preparação para os jogos decisivos nesta segunda-feira, 21.

