Instituto Cuca está a uma vitória de ir à semifinal na Superliga B de vôlei

Mesmo com time de 100% dos atletas amadores, equipe cearense está na briga por uma vaga na elite do voleibol nacional; jogo decisivo será no sábado, 19, contra o Niterói

Com equipe 100% amadora, o Instituto Cuca está a uma vitória de se garantir na semifinal da Superliga B de vôlei e entrar na briga por acesso à elite do voleibol nacional. O time cearense ocupa a quinta colocação e enfrenta na última rodada o Niterói Vôlei, neste sábado, 19, em um confronto direto pela classificação.

Único representante da região Norte-Nordeste na competição, o time tem como sua casa o Cuca José Walter, onde a equipe realiza treinos e disputa as partidas da liga. Nessa temporada, a equipe conquistou 100% de aproveitamento em seus domínios, com quatro jogos e quatro vitórias como mandante.

A equipe de vôlei do Instituto Cuca é a atual campeã da Superliga C, manteve boa parte do elenco, e já tem, no mínimo, a permanência na segunda divisão garantida, mas com chances reais de lutar pelo acesso. O elenco é formado por 20 jogadores com idades entre 18 e 35 anos e é totalmente constituído por atletas amadores e residentes da periferia de Fortaleza, muitos deles alunos da Rede Cuca.



O supervisor técnico do time, Malbha Tahan, falou sobre a importância de chegar à semifinal não só pela equipe de voleibol, mas por toda a juventude de Fortaleza.



"Nossa equipe é toda formada por atletas amadores que passam o dia trabalhando e, todos os dias, das 19 às 23 horas, a Rede Cuca José Walter faz a preparação deles. Teremos um jogo super difícil no sábado, contra o Niterói Vôlei, mas nós já garantimos a permanência na Superliga B e estaremos no sábado lutando por uma vaga na semifinal, que aí aumentará consideravelmente a visibilidade não só da equipe de voleibol, como de toda a juventude de Fortaleza, porque teremos jogos com transmissão ao vivo", disse.

O time viaja nesta sexta-feira, 18, para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Niterói Vôlei-RJ no ginásio do Canto do Rio Football Club neste sábado, 19, às 19 horas.

