Fortaleza BC abre check-in e venda de ingressos para jogo contra Pato Basquete

Clube continua com a promoção do ingresso solidário, onde torcedores podem trocar um quilo de alimento por entradas no setor de arquibancada; jogo será na próxima quarta-feira, às 20h30min

O Fortaleza Basquete Cearense iniciou, nesta sexta-feira, 25, o check-in e venda de ingressos para o confronto contra o Pato Basquete-PR, pela temporada 2021/2022 do NBB. O duelo acontece na próxima quarta-feira, 3, às 20h30min horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Para este duelo e o próximo, diante do Mogi-SP, o clube segue com a promoção do ingresso solidário com a entrada no setor de arquibancada por um quilo de alimento não perecível, que serão doados para a campanha Mesa Brasil, do Sesc. Outros setores estão à venda através da bilheteria virtual, com preços que variam de R$ 30 a R$ 100. Sócios torcedores do Fortaleza têm acesso ao ginásio sem custos extras.

Para ter acesso à arquibancada, é necessário estar com o ciclo de vacinação completo com as duas doses ou dose única. Todos precisam estar portando máscaras cirúrgicas, pff2 ou n-95.



