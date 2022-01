Após imbróglio, Aberto da Austrália confirma que Djokovic não disputará a competição

Organização do primeiro Grand Slam da temporada comunica ausência do tenista sérvio, que teve visto de entrada suspenso por não estar vacinado contra Covid-19

Neste domingo, 16, a organização do Aberto da Austrália confirmou que o sérvio Novak Djokovic não vai disputar a competição Grand Slam. O tenista teve recurso negado na justiça australiana e teve seu visto de entrada no país suspenso por não estar vacinado contra a Covid.

"A Federação de Tênis da Austrália respeita a decisão do Tricbunal Federal. Pelas regras do Grand Slam, a posição do cabeça de chave número um será ocupada por um 'Lucky Loser' (jogador melhor rankeado que foi eliminado nas fases classificatórias)", escreveu a organização.

Sobre o assunto Djokovic deixa a Austrália após Justiça rejeitar recurso por visto cancelado

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desta forma, Djkovic, que enfrentaria o compatriota Miomir Kecmanovic, será substituído pelo italiano Salvatore Caruso (número 150 do mundo), conforme divulgou a organização. A partida está marcada para esta segunda-feira, a partida das 3 horas (de Brasília) na madrugada.

De acordo com informações da AFP, Djokovic já deixou a Austrália rumo a Dubai.

Tags