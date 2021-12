Calendário esportivo mundial está novamente ameaçado pela Covid-19

O esporte não é poupado do aumento exponencial de casos ligados à nova variante da covid-19, ômicron. Os jogos adiados no Campeonato Inglês, os times da NBA desfalcados e a preparação para o Aberto de tênis da Austrália em perigo são consequências da ameaça de uma nova paralisação total das competições.

No Inglês, o tradicional Boxing Day (rodada realizada no dia seguinte ao Natal) não teve o seu aspecto festivo habitual, com três partidas adiadas. Dois duelos da 20ª rodada, previstos para esta terça e quinta-feira, já foram adicionados a essa lista.

No total, a Premier League foi forçada a adiar uma dúzia de jogos nas últimas três rodadas, enquanto a Grã-Bretanha enfrenta um número recorde de infecções.

Já o País de Gales decidiu que todos os eventos esportivos devem ser disputados a portas fechadas. Na Escócia, as férias de inverno de três semanas foram antecipadas: começou na segunda-feira, em vez de 3 de janeiro.

Os outros grandes campeonatos europeus serão reiniciados nos próximos dias, e também podem ser afetados pela variante ômicron. Na Alemanha, onde o campeonato nacional de futebol recomeça em 7 de janeiro, todas as competições esportivas acontecerão a portas fechadas.

À espera de Djokovic

Outra vítima potencial é o tênis. O Aberto da Austrália está previsto para começar em 17 de janeiro e três grandes jogadores (Rafael Nadal, Andrey Rublev e Denis Shapovalov) anunciaram que testaram positivo para o coronavírus, lançando dúvidas sobre suas presenças no primeiro Grand Slam do ano.

"Agora tenho que me recuperar e só irei para Melbourne quando isso for seguro para todos", escreveu Rublev no Twitter.

O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, que se recusa a comentar se está ou não vacinado contra covid-19, vai anunciar antes do final do ano se estará no Aberto. Seus assessores já informaram que ele não estará na ATP Cup (1º a 9 de janeiro), em Sydney, primeira competição do ano.

Para serem autorizados a entrar em território australiano, os jogadores e suas equipes técnicas devem ser vacinados.

O esqui alpino também não está sendo disputado. A americana Mikaela Shiffrin, que lidera a Copa do Mundo feminina, anunciou nesta segunda-feira que testou positivo para covid-19, e por isso não participará da etapa de Lienz (Áustria) na terça e na quarta-feira.

"Estou bem, mas infelizmente testei positivo para covid-19. Sigo o protocolo e estou isolada", escreveu a estrela da modalidade com 72 vitórias em Copas do Mundo.

NBA e NHL no olho do furacão

Os casos de covid-19 se multiplicaram nas últimas semanas no circuito feminino de esqui, com Lara Gut-Behrami, da Suíça, Alice Robinson, da Nova Zelândia, ou Katharina Liensberger, da Áustria, contaminadas.

Nos Estados Unidos, a liga de basquete (NBA) segue normalmente por enquanto, mas os times estão ficando desfalcados por casos da doença, com 27 das 30 equipes atingidas pelo coronavírus, segundo dados divulgados no domingo.

Entre elas, o Atlanta Hawks tem 11 jogadores afastados e o Celtics nove. O único consolo é que a NBA permite que os times assinem contratos de curto prazo com jogadores que atuam nas divisões inferiores para cobrir baixas.

Os campeonatos de hóquei no gelo dos Estados Unidos e Canadá tiveram a rodada após o feriado de Natal, programada para esta segunda-feira, adiada para terça para que a NHL pudesse analisar os resultados dos testes de covid-19.

Os 14 jogos marcados para segunda-feira foram adiados, elevando o número total de partidas remarcadas na NHL nesta temporada para 67 devido à pandemia.