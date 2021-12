Felipe Nunes, escolhido o "Skatista do Ano" pela CBSK, sonha com Paris-24

Sem as duas pernas, o skatista Felipe Nunes compete profissionalmente com grandes nomes do esporte e garante o título de "Skatista do Ano"; o esportista se alegra de ser inspiração

O skatista paranaense Felipe Nunes, de 21 anos, venceu o prêmio “Skatista do Ano” da Confederação Brasileira de Skate (CBSK). Após o sucesso de sua primeira temporada profissional, sua meta é competir nas paralimpíadas de 2024 em Paris, França, já que o skate entrou para a lista de esportes disputados este ano.



“O prêmio que eu recebi foi competindo com skatistas que possuem todos os membros”, pontuou Felipe. Aos seis anos de idade, o paranaense sofreu um acidente de trem, perdendo as duas pernas. Com 12 anos, ganhou o seu primeiro skate de uma vizinha, que queria ajudá-lo a se locomover, mas o objeto se tornou sua melhor companhia.



Com o tempo, Felipe aprendeu várias manobras e se dedicou ao esporte. “Ao final, tudo valeu a pena, desde as horas na rua filmando, passando pelos treinamentos até as competições disputadas”, contou. Segundo ele, o skate “transcende o esporte: é um estilo de vida”



O atleta, depois de receber o reconhecimento da CBSK, embarcou para Portugal para participar do Campeonato Europeu de Skate Open, o último de sua primeira temporada. O paranaense espera abrir caminho e construir nome no “ranking” internacional. O objetivo é chegar às olimpíadas de 2024 representando o País. “Vou continuar trabalhando forte, analisando as minhas manobras, os pontos em que posso melhorar e, principalmente, mostrar a todos que sonhos não têm limites”, assegurou.



