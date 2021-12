Cearense de 11 anos é favorito para conquistar os principais campeonatos de kart em 2022

Atualmente, Bernardo corre na equipe ONS Bravar Motorsports, principal fabricante de kart no Brasil. O cearense fez parte da Academia Shell Racing até 2020

Grande promessa do kart brasileiro, Bernardo Gentil é um dos favoritos nas principais competições da próxima temporada. O cearense disputou, neste sábado, 18, o Campeonato Brasileiro de Kart, no Kartódromo Internacional Beto Carrero, em Penha-SC. O piloto de 11 anos terminou na oitava colocação, mesmo competindo na categoria Júnior Menor para pilotos de 12 e 13 anos de idade.

Na primeira participação do piloto na nova categoria, ele encerrou a 10 segundos do primeiro colocado Gabriel Sano. O cearense considerou positiva a estreia entre os pilotos mais experientes. “É a minha primeira vez na categoria Júnior Menor. Estou treinando para melhorar. A estreia na Júnior Menor foi muito boa. Cada treino eu vou evoluindo. Na próxima temporada eu vou dar o meu melhor”, afirmou.

Bernardo Gentil foi campeão Brasileiro de Kart em 2018, na categoria Mirim, na Granja Viana, em São Paulo. No mesmo ano, venceu a Flórida Rok Cup e chegou em terceiro no principal evento de kartismo americano, a Cup Las Vegas. Em 2019, foi vice-campeão, na categoria MiniMax (10 a 14 anos). Nesta temporada, conquistou o Campeonato Brasiliense de Kart.

Atualmente, Bernardo corre na equipe ONS Bravar Motorsports, principal fabricante de kart no Brasil. O cearense fez parte da Academia Shell Racing até 2020, quando a empresa encerrou o programa de jovens pilotos.

Bernardo Gentil compete desde os seis anos de idade e seu sonho é chegar na Fórmula 1, maior categoria do automobilismo mundial. O pai do garoto, Paulo Porto, reforça que enquanto o esporte não influenciar nos estudos, ele seguirá no automobilismo.

“O esporte só acrescenta. Todos na família gostam muito de esporte. Ele gosta muito de correr. Mas, os estudos estão em primeiro lugar. Ele é um ótimo aluno, tira notas boas. Então, enquanto continuar assim, ele vai continuar no esporte”, ressalta.

Em 2022, Bernardo disputará o Campeonato Paulista de Kart, maior torneio regional de kart do país, e novamente o Campeonato Brasileiro. O piloto já iniciou a preparação e a expectativa é que consiga resultados expressivos. “A temporada começa em 5 de fevereiro. Ele já vem se preparando e é um dos favoritos. As expectativas são as melhores possíveis. Ele está muito preparado”, destaca o pai de Bernardo.

Os próximos dois anos são decisivos para o desenvolvimento da carreira do jovem. Caso obtenha bons resultados, tem possibilidades de alcançar uma vaga na Europa para disputar a Fórmula 4.

