Cearense João Victor é campeão mundial de futebol virtual em Singapura

João Victor conquistou o mundial de eFootball, modalidade de futebol virtual, disputado em Singapura, nesta sexta-feira, 17. O e-atleta do Ceará venceu o argentino Melian por 2 a 0 na final. O gamer derrotou seis dos sete adversários que enfrentou na competição.



Na primeira fase, o representante brasileiro enfrentou gamers do Irã, dos Emirados Árabes e da Turquia, finalizando a etapa com duas vitórias e uma derrota. Nas oitavas de final, venceu todos os confrontos por 2 a 0 e eliminou Sérvia, Vietnã e Singapura.



O resultado geral do mundial de eFootball foi 13 a 4 para o brasileiro. Além de campeão mundial, João Victor é tricampeão do Nordeste e bicampeão do Campeonato Brasileiro de e-Sports.



