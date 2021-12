Aos 97 anos, tenista mais velho do mundo realiza sonho ao jogar com Rafael Nadal

Leonid Stanislasvkyi conheceu as dependências da academia de Nadal, na Espanha e bateu bola com o ex-melhor do mundo

Multicampeão no tênis, o espanhol Rafael Nadal realizou o sonho do ucraniano Leonid Stanislasvkyi, reconhecido como o tenista mais velho do mundo, com 97 anos de idade. O encontro entre os dois ocorreu no dia 29 de novembro, na Rafa Nadal Academy, localizada em Mallorca, na Espanha.

Leonid estava devidamente vestido com suas roupas de tenista. Ele tinha como sonho conhecer a academia de Nadal, mas além da visita o tenista também bateu bola com o ex-número um da modalidade. As imagens dos dois jogando juntos viralizaram nas redes sociais.

O recorde de Leonid já foi reconhecido pelo Guinness Book, livro que oficializa todos os recordes existentes no mundo. Ele participa de torneios amadores há mais de 50 anos e, atualmente, disputas torneios profissionais organizados pela Federação Internacional de Tênis (ITF, em inglês).

Lesão

Nadal abandonou o restante da temporada depois de ter lesionado o pé, onde precisou passar por um procedimento cirúrgico e imobilizar o local. O espanhol já está voltando às atividades na quadra, mas a intensidade ainda é baixa. A expectativa é que o atual quinto colocado no ranking da ATP volte a disputar uma competição em janeiro de 2022, no Australian Open.



