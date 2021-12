Sejuv realiza Festival Paralímpico em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) promoverá a 3ª edição do Festival Paralímpico no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. O evento acontece das 8h às 12h30 deste sábado, 4. O festival será realizado em 70 cidades de 25 estados e do Distrito Federal.



Na programação, serão três modalidades paralímpicas: vôlei sentado, parabadminton e futebol de 5. O evento contará com 150 participantes com faixa etária entre 8 a 17 anos. Deste total, 20% serão de crianças ou adolescentes sem deficiência.



O festival terá a participação de três embaixadores: Andréia Farias do parabadminton, Luciana Lima do vôlei sentado, atleta cearense que já treinou na Seleção Feminina; e Carlinhos Rocha do Futebol de 5, convocado para a Seleção Brasileira sub-23.



A Sejuv divulgou a lista dos voluntários para organização do evento, nesta quinta-feira, 2, no site da instituição. Foram disponibilizadas 50 vagas, todas preenchidas. Os voluntários devem chegar no Centro de Formação Olímpica (CFO), às 7 horas deste sábado, 4.



O evento é realizado, geralmente, em 22 de setembro, Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Este ano, porém, foi remarcado, por conta da pandemia, para 4 de dezembro, data posterior ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado nesta sexta-feira, 3.



A primeira edição ocorreu em 2018 e reuniu cerca de sete mil crianças e adolescentes em 48 cidades. Em 2019, mais de dez mil jovens foram mobilizados em 70 sedes. Em 2020, não foi realizado devido à pandemia de Covid-19.