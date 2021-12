Campeonato Cearense de esportes a remo acontece neste sábado na Beira-Mar

A primeira etapa do Circuito Cearense de Sup Race, ou Stand-Up Paddle Race, e a terceira etapa do de Va’a, canoagem havaiana, serão realizadas neste sábado, 4, no Ceará SUP Club, na Praia da Índia, Beira-Mar. O evento acontecerá de 7 horas até as 17 horas.

O campeonato é organizado pela Associação de Stand-Up Paddle do Ceará (Asup-Ce), uma organização sem fins lucrativos criada para desenvolver o esporte de forma padronizada, em acordo com a Confederação Brasileira de Stand Up Paddle (CBSUP).

O remo em pé é uma modalidade praticada individualmente, conhecida como stand-up paddle ou surfe com remo. Já a canoagem havaiana é um esporte de grupo que surgiu na região do triângulo polinésio e originalmente chamada de va’a, no Tahiti; wa’a, no Hawaii ou waka, na Nova Zelândia. A canoa havaiana pode ter até 15 metros de comprimento e pesar 150 kg durante a competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Serviço:

Campeonato Cearense de Canoa Havaiana e Stand-Up Paddle

Data: 4 de dezembro de 2021

Horário: das 7h às 17h

Local: Av. Beira Mar 3958, Fortaleza, CE

Mais informações: (85) 3025-5612