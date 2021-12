Conheça Ingridd Alves, a "cearense de coração" atual campeã mundial de jiu-jitsu

Nascida em Teresina, no Piauí, a atleta de 26 anos iniciou a trajetória no jiu-jitsu em Fortaleza, há sete anos. Em 2021, conquistou o principal título da modalidade ao vencer o World Pro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes

"Cearense de coração", é assim que se denomina a piauiense Ingridd Alves, que chegou a Fortaleza com 19 anos e viu, no jiu-jitsu, a oportunidade de perder peso e ter um estilo de vida mais saudável. O que no início era um hobby, logo passou a ser uma profissão e em sete anos a atleta alcançou o topo ao conquistar, neste ano, o título do World Pro, o Campeonato Mundial da modalidade.

"No início eu era bastante desengonçada e todas as técnicas davam um nó na minha cabeça", contou Ingridd, que encontrou na dificuldade a motivação para continuar no esporte. "Nessa época eu batia mais de três dígitos na balança. Meu professor Edilson Albuquerque sempre acreditou em mim, trabalhamos bastante em prol da minha evolução. Em poucos meses, perdi trinta quilos, ganhei um novo estilo de vida e uma profissão que já me rendeu muitos títulos", disse a competidora de 26 anos em entrevista ao Esportes O POVO.

O início da trajetória profissional, no entanto, não foi fácil. Na luta de estreia em competições oficiais, Ingrid sofreu um estrangulamento da adversária, perdeu a consciência e foi “apagada”, termo utilizado entre os praticantes quando o atleta prefere desmaiar por falta de oxigênio ao invés de bater no tatame, gesto que significa desistência. “Após esse resultado, voltei para a academia com mais vontade de vencer e, desde então, venho treinando exaustivamente para me superar a cada dia.”

Persistente, Ingridd evoluiu como competidora e passou a conquistar títulos no cenário nacional. Longe do Brasil, seguiu se destacando e acumulou diversos troféus internacionais. Na atual temporada, chegou a disputar 35 lutas no âmbito da federação do Emirados Árabes, vencendo 31 duelos. O bom desempenho resultou em uma colocação alta no ranking, garantindo a piauiense na chave principal do World Pro 2021, realizado em Abu Dhabi.

No mundial, competição que reúne os melhores lutadores de jiu-jitsu do planeta, Ingridd não decepcionou. “Todas as oponentes caíram uma a uma. Senti que aquele era o meu momento. Cheguei embalada na final contra uma polonesa muito dura e, para a glória de Deus, sagrei-me campeã mundial logo na primeira vez em que disputei esse campeonato tão grandioso. Tenho certeza de que a medalha de prata do passado me conduziu ao cinturão dourado que hoje está conosco em solo cearense”, relembrou.

Com o título do World Pro, Ingridd conquistou o cinturão mais cobiçado entre os praticantes de jiu-jitsu, além de uma medalha e premiação em dólar. “É o título mais expressivo da UAEJJF, a federação que mais valoriza nossa arte marcial, a ponto de denominar os detentores do título como "heróis". Acredito ser mesmo uma heroína, não por ter poderes especiais, mas por superar a exaustão, dores, medos e meus próprios limites, ainda que para isso derrame sangue, suor e lágrimas.”

No pódio, Ingridd recebeu a medalha de ouro das mãos de Steven Seagal, ator, diretor e mestre de artes marciais, protagonista de diversos filmes hollywoodianos. “Foi uma surpresa geral ter o Steven Seagal como convidado de honra, prestigiando o evento. Não chegamos a conversar para não quebrar o protocolo, mas um aperto de mão valeu mais que mil palavras. Senti estalar cada ossinho, pense num homem invocado”, comentou aos risos.

