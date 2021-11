Frank Williams, fundador de uma das maiores equipes da Fórmula 1, morre aos 79 anos

A Williams é a quarta maior vencedora do Mundial de Construtores da Fórmula 1. São sete títulos

Fundador de uma das escuderias mais tradicionais da Fórmula 1, Frank Williams morreu neste domingo, 28, aos 79 anos. A morte foi confirmada pela Williams nas redes sociais. A equipe, criada em 1977, conquistou sete títulos de pilotos e nove de construtores na maior categoria do automobilismo.



"É com grande tristeza que, em nome da família Williams, a equipe confirma a morte de Sir Frank Williams, fundador e ex-chefe de equipe da Williams Racing, aos 79 anos de idade", informou a escuderia em seu perfil no Twitter.



A causa da morte não foi divulgada. No final do ano passado, o inglês foi internado e recebeu alta às vésperas do Natal. O motivo da internação não foi revelado pela família.



A Williams conquistou o Campeonato de Construtores em 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 e 1997. Foi campeã do Mundial de Pilotos em 1980 (Alan Jones), 1982 (Keke Rosberg), 1987 (Nelson Piquet), 1992 (Nigel Mansell), 1993 (Alain Prost), 1996 (Damon Hill) e 1997 (Jacques Villeneuve). Ao todo foram 313 pódios, sendo 114 na primeira colocação.



Sir Frank Williams nasceu na Inglaterra, em 1942. Antes de criar a própria equipe, foi mecânico e piloto. Em 1986, o dono da Williams sofreu um acidente após acompanhar os testes de um novo carro, no circuito de Paul Ricard, na França. O britânico ficou paraplégico e passou a usar cadeira de rodas.



O inglês foi chefe da Williams até 2012, quando a sua filha Claire assumiu o comando da equipe. A família vendeu sua participação na escuderia para um grupo de investidores americano, em 2020.



Durante o legado na Fórmula 1, seis pilotos brasileiros passaram pela Williams: Nelson Piquet (1986 à 1987), campeão pela equipe em 1987; Ayrton Senna (1994); Antonio Pizzonia (2004 à 2005); Rubens Barrichello (2010 à 2011); Bruno Senna (2012); e Felipe Massa (2014 à 2017).



