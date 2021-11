Lewis Hamilton vence GP do Catar e acirra disputa pelo título da Fórmula 1

Neste domingo, foi realizado o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, a 20ª etapa da temporada de 2021. Lewis Hamilton (Mercedes), vice-líder do Mundial, liderou do início ao fim, com grande folga para o segundo colocado Max Verstappen (Red Bull). Fernando Alonso (Alpine) terminou em terceiro, conquistando seu primeiro pódio desde 2014.

Com o triunfo no Catar, Hamilton reduziu a diferença para Verstappen no campeonato de 14 para oito pontos e chegou a sua sétima vitória em 2021, a segunda consecutiva. O piloto já havia vencido o GP do Brasil, em corrida marcante na semana passada. Agora ele soma 343,5 pontos contra 351,5 do holandês, líder da competição.

Na largada, o pole Lewis Hamilton manteve a liderança. Pierre Gasly (Alpha Taurie) e Alonso também conseguiram manter as posições. Verstappen, que começou em sétimo, após ser punido, pulou para quarto. O holandês demorou apenas cinco voltas para recuperar a posição que conquistou no treino classificatório. Ultrapassou Gasly e Alonso, pulando para a segunda colocação, ficando atrás de Hamilton.

Hamilton se manteve seguro na liderança da corrida. O britânico chegou a abrir oito segundos de vantagem para Verstappen, fazendo as melhores voltas. Fernando Alonso, que estava fazendo uma boa corrida em quarto lugar, fez um parada perto da 30ª volta e perdeu posições. Valtteri Bottas (Mercedes) ficou em terceiro, com Lando Norris (McLaren) e Carlos Sainz (Ferrari) logo atrás.

Na 35ª volta, o finlandês da Mercedes teve problemas no pneus logos após sair dos boxes e acabou indo parar na grama. Faltando 15 voltas, Hamilton aproveitou larga vantagem que tinha sobre Verstappen e fez uma parada nos boxes. Pouco antes, o holandês também fez uma pausa para trocar os pneus macios.

Perto do fim, Bottas voltou a ter problemas no carro e abandonou a prova. George Russell (Williams) também saiu pelos mesmos motivos. No final da prova, Verstappen colocou pneus macios. Porém, não foi suficiente para tirar a vantagem de Hamilton.

Agora, restam apenas duas corridas no ano. O GP de Jeddah, na Arábia Saudita, está marcado para o dia 5 de dezembro, e o de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para o dia 12 do mesmo mês.

