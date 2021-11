Circuito Sesc de Corridas promove etapa virtual para arrecadação de doações

O Circuito Sesc de Corridas em parceria com o programa Mesa Brasil Sesc realizará etapa virtual do circuito entre os dias 4 e 12 de dezembro. O valor das inscrições será revertido para a compra de cestas básicas, destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site do Sesc.

A prova será realizada em data, local e horário escolhidos pelo participante, no período de 4 a 12 de dezembro. Os corredores poderão cumprir o percurso de 5 km em ambiente externo ou em esteira ergométrica. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de novembro e o valor é de R$ 20.

O valor da inscrição garante camisa e medalha que serão entregues de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2022, nas unidades Fortaleza e Centro, na capital. Serão distribuídas ainda no Crato, Iguatu, Sobral, Juazeiro do Norte, Aracati, Crateús, Ibiapina, São Gonçalo e Quixeramobim.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Ana Carmélia, gerente de Programação Social do Sesc Ceará, o esporte na instituição possui o propósito social de estimular a qualidade de vida e o bem-estar da população.

“Nosso objetivo, nesse evento, é estimular os cearenses a praticarem uma das modalidades mais democráticas e prazerosas, que é a corrida, além de destacar seus benefícios para o corpo e mente. E, mais uma vez, o Sesc vai unir forças para ajudar aqueles que mais precisam, possibilitando alimentação de qualidade para milhares de famílias”, explica.

Serviço

Circuito Sesc de Corridas 2021

Inscrições: até o dia 28 de novembro

Período para realizar a prova: 04 e 12 de dezembro

Percurso: 5 km

Mais informações: https://www2.sesc.com.br/portal/site/sesccorridas/

Valor de inscrição: R$ 20,00 (revertido para o Programa Mesa Brasil)

Tags