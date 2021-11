Cearense Mika Sol conquista o circuito mundial de kitesurfe pela quarta vez

Além dela, Carlos Mário "Bebê" venceu o Superkite Brasil 2021 no masculino e terminou o mundial em terceiro lugar; a última etapa foi decidida neste domingo, 14, na Praia do Cumbuco, no Ceará

A cearense Mika Sol confirmou o favoritismo e conquistou, nesse domingo, 14, o circuito mundial de kitesurfe pela quarta vez ao vencer a última etapa do circuito mundial na Praia do Cumbuco, no Ceará. Na final, Mika fez uma bateria disputada com a espanhola Rita Arnaus, mas na última manobra conseguiu uma nota 10 e levou o título.

No Masculino, o cearense Carlos Mário "Bebê" venceu a etapa e terminou em terceiro lugar no circuito mundial. Além de Bebê, a final contava com o suíço Maxime Chabloz e mais dois brasileiros, Erick Anderson e Manoel Soares, a disputa foi nota a nota com os quatro atletas. Na última manobra, Bebê repetiu o que fez Mika, tirou nota 10 e garantiu o trófeu da etapa.

Bebê e Mika foram ovacionados e carregados nos braços pelos presentes no Cumbuco. Emocionado, Bebê dedicou o título a seu irmão, que faleceu recentemente. "Queria que meu irmão estivesse aqui, foi ele que me incentivou a entrar no kite, então esse título é para ele", comentou o campeão.

Ao final das celebrações, os atletas se reuniram em pódio montado na praia para receberem seus troféus das mãos de patrocinadores, autoridades da cidade de Caucaia, diretores do Superkite e da GKA — Federação Internacional de Kitesurfe.

