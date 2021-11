Trairi sediará Campeonato Brasileiro de Orientação; conheça o esporte

Competição acontece entre os dias 11 e 14 de novembro no município do litoral oeste cearense e terá a presença de 570 atletas

Entre os dias 11 e 14 de novembro, em Trairi, município do litoral oeste cearense, irá acontecer o XXII Campeonato Brasileiro de Orientação, esporte que consiste em o atleta percorrer uma determinada região, andando ou correndo, para passar por pontos de controle marcados em um mapa, munido de uma bússola como meio auxiliar. Vence quem concluir o percurso no menor tempo.

Os participantes — divididos em diversas categorias, conforme o sexo, a faixa etária e o grau de experiência — irão explorar áreas localizadas na praia de Flecheiras e Mundaú, além da Fazenda Bom. Cada atleta receberá um mapa de orientação com todos os detalhes da região, como vegetação, hidrografia, relevo e construções feitas pelo homem, demarcadas com cores específicas: verde, azul, marrom e preto, respectivamente.

Durante o percurso, o competidor terá de percorrer os pontos sequenciais de controle marcados no mapa. Em cada ponto, é necessário registrar a passagem por meio de um picotador manual — utilizado para marcar o cartão de controle que cada esportista possui — ou de um dispositivo eletrônico — onde é possível inserir um chip para confirmação. Em cada ponto de controle existe um prisma colorido (laranja e branco), numerado, para que o atleta possa verificar se está no local correto.

Além do mapa, outro acessório importante para a prática do esporte é a bússola. O instrumento é utilizado para facilitar a navegação, auxiliando a direção a ser seguida, principalmente em locais onde não há referências nítidas.

Organizado pela Federação Cearense de Orientação (FECORI), o evento terá a colaboração de 60 voluntários durante os três dias de competição. Ao todo, serão 570 atletas participando do Campeonato Brasileiro no Trairi — divididos de acordo com os percursos e modalidades. Os campeões nas categorias com mais de 20 competidores irão receber um troféu como premiação, enquanto o segundo e terceiro colocados ganham uma medalha.

Segundo o Coronel Barreto, presidente da FECORI, a modalidade está sendo pleiteada pela Federação Internacional de Orientação para que se transforme em esporte olímpico. "O vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Marco Antônio La Porta, virá assistir o Campeonato Brasileiro para observar o nível de organização que nos encontramos", disse.

História da Orientação no Ceará

O esporte surgiu em 1921, mas chegou ao Brasil somente em 1970. A partir de 1974, quando a Escola de Educação Física do Exército incluiu a modalidade na grade curricular, a prática passou a se popularizar.

No Ceará, a Orientação ganhou força em 1998 através do Tenente Sérgio Gonçalves Brito, recém chegado do Rio de Janeiro-RJ, que atuou, por oito anos, como instrutor de Orientação na Escola de Educação Física do Exército.

Em 26 de março de 1999, foi criado o Clube de Orientação Coqueiro do Colégio Militar de Fortaleza, com o intuito de desenvolver projetos do desporto no estado e também na região nordeste. Desde então, o esporte cresce e se desenvolve a cada ano.



