Histórico: brasileira Bia Haddad vence número 3 do tênis e vai às oitavas no Indian Wells

A tenista brasileira Bia Haddad Maia fez história ao bater a número 3 do ranking mundial, a checa Karolina Pliskova, por 2 sets a 0, e avançar para as oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells. A vitória foi concretizada com parciais de 6/3 e 7/5.

Bia se tornou a primeira brasileira na história a conquistar uma vaga para as oitavas de final em Indian Wells e a vencer uma adversário top-3 do ranking. A paulista de 25 anos é a atual número 115. A melhor colocação da carreira foi a 58ª.

A checa Karolina Pliskova já foi número 1 do mundo e disputou duas finais de Grand Slam na carreira, uma delas neste ano, no Torneio de Wimbledon. A última vez que uma tenista brasileira disputou as oitavas de final de uma etapa do WTA 1000 foi em 1990, em Roma, com Dadá Vieira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bia enfrentará Anett Kontaveit, da Estônia, na próxima fase. A adversária da brasileira superou Bianca Andreescu para se classificar para as oitavas.

Tags