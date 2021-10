Equipe cearense de jiu-jitsu conquista seis medalhas no Campeonato Brasileiro

A equipe do Nova União Ceará conquistou seis medalhas (uma de ouro, duas de prata e três de bronze) no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 (CBJJ), que aconteceu no Rio de Janeiro, de 25 de setembro a 3 de outubro. Ao todo, o time cearense competiu com 13 atletas. As lutas ocorreram na Arena Coronel Wenceslau Malta - Parque Olímpico da Vila Militar. O CBJJ é considerado um dos torneios mais disputados da modalidade porque os atletas que competem estão entre os melhores ranqueados internacionalmente.

Os atletas tiveram a tutela do líder da Nova União Ceará, o faixa-preta Guilherme Santos, que também participou do CBJJ e conseguiu a medalha de prata na categoria Master 4 Pesado.

O faixa-roxa Danilo Azin, que conquistou a medalha de prata na categoria Master 3 Pesado, sofreu um acidente de moto há dois anos que o deixou com cinco vértebras quebradas. Ele conta como o esporte o ajudou a voltar a competir. “Só de estar na competição, já me senti vitorioso. Depois do acidente, tinha o objetivo de voltar a ser a pessoa que eu era e o jiu-jitsu foi algo que me auxiliou bastante nisso”, afirmou o atleta.

Depois de treinar por dois meses, o faixa-branca Wagner Barbosa foi campeão da categoria Master 3 Pesadíssimo. O medalhista de ouro explica como foi a preparação para o torneio. “O nosso treino foi baseado em três pilares: técnica, força e alimentação. Os treinos foram muito duros, mas válidos para chegar ‘no ponto certo’ para disputar o campeonato”, contou ele.

O próximo foco do time cearense é competir no dia 25 de Novembro no Campeonato Mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, que acontecerá em São Paulo.

Quadro: Medalhistas

Guilherme dos Santos

Medalha de prata

Faixa Preta / Master 4 / Masculino / Pesado



Victor Moreira Lima Cabo

Medalha de bronze

Faixa Marrom / Master 1 / Masculino / Leve



Danilo Azin Pinheiro

Medalha de prata

Faixa Roxa / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo



Daniel Damien Figueiredo Terceiro

Medalha de bronze

Faixa Roxa / Master 3 / Masculino / Pesado



Cláudio Santos Felix

Medalha de prata.

Faixa Azul / Master 2 / Masculino / Meio-Pesado



Wagner Felix de Freitas Barbosa

Medalha de ouro

Faixa Branca / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo

Por Paulo André Sales

