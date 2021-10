Bottas vence na Turquia, mas Verstappen termina em segundo e volta a liderar o mundial de F1

15:19 | Out. 10, 2021

O Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1, a 16ª etapa da temporada de 2021, foi disputado neste domingo, 10. Valtteri Bottas segurou Max Verstappen e conquistou a prova. Lewis Hamilton, que largou em 11º, terminou em quinto.

A largada foi sob chuva. O pole Valtteri Bottas manteve a posição, assim como Verstappen, que segurou o segundo lugar. Pérez começou bem e foi de sexto para quarto. Fernando Alonso rodou após toque de Gasly, saindo da pista, e perdeu diversas posições.

Pouco depois, Alonso acabou tocando em Mick Schumacher. O piloto espanhol e Gasly foram punidos com cinco segundos pelos incidentes.

Lewis Hamilton, que começou em 11º por troca de motor, superou Lando Norris na 12ª volta e assumiu a sexta posição. Não demorou para o inglês superar Gasly e assumir o quinto lugar. O piloto da Mercedes travou grande disputa com Pérez pela quarta colocação, mas o mexicano conseguiu segurar.

Na 37ª volta, Max Verstappen foi chamado para os boxes para novos pneus intermediários e perdeu posição para Leclerc. Depois, Bottas também fez uma parada, e o piloto da Ferrari assumiu a liderança da prova.

Leclerc perguntou para sua equipe se poderia ir até o final com os pneus de largada, sem fazer uma parada nos boxes. A Ferrari deu sinal positivo. A Mercedes chamou Hamilton para novos pneus intermediários, mas o inglês recusou.

Na 47ª volta, Bottas, com pneus novos, superou Leclerc com facilidade e retomou a primeira posição. O desejo do monegasco de não fazer a parada não se concretizou, já que foi para os boxes trocar os pneus intermediários e voltou em quarto, atrás de Hamilton.

O inglês foi para os boxes trocar os pneus pouco depois, e voltou na quinta posição, atrás de Pérez e Leclerc, além de Verstappen e Bottas. O mexicano superou o monegasco e assumiu o terceiro lugar.

No fim, Bottas conseguiu segurar Verstappen e venceu a prova. Sérgio Pérez completou o pódio, seguido de Leclerc e Hamilton em quarto e quinto, respectivamente.

Confira os 10 primeiros colocados no GP da Turquia:

1º Valtteri Bottas

2º Max Verstappen

3º Sérgio Pérez

4º Charles Leclerc

5º Lewis Hamilton

6º Pierre Gasly

7º Lando Norris

8º Carlos Sainz

9º Lance Stroll

10º Esteban Ocon

